Pfannen stehen angebrannt auf den Herdplatten, Ruß bedeckt Boden und teilweise die Wand: Die Fotos der Stadtfeuerwehr Leibnitz zeigen die Folgen des Küchenbrands im Jugend- und Familiengästehaus (Jufa) am vergangenen Freitag, dem 15. Juli. "Grund dafür dürften unbeaufsichtigte Speisen am Herd gewesen sein", so vermutet die Polizei. Die Ermittlungen laufen. Wie Freitag bekannt wurde, mussten ein 20-jähriger und ein 41-jähriger Mitarbeiter des Jufas nach dem Brand mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Südsteiermark, nach Wagna gebracht werden. Den beiden Mitarbeitern gehe es laut der Hotelgruppe allerdings wieder gut und sie konnten das Spital auch bereits wieder verlassen. "Wir sind natürlich sehr froh, dass es ihnen wieder gut geht", heißt es.