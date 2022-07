Freitagmittag rückten die Feuerwehren Leibnitz und Kaindorf, Rotes Kreuz und Polizei zu einem Brandeinsatz in der Bezirkshauptstadt aus. In der Küche des Leibnitzer "Jufa" war ein Feuer ausgebrochen: "Grund dafür dürften unbeaufsichtigte Speisen am Herd gewesen sein", so die Polizei am Abend.