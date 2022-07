Lena Petritsch hat viele Hobbys: Sie geht gern schwimmen, verbringt ihre Freizeit so oft es geht in der Natur und trinkt gern Kaffee. Ihr liebstes Hobby ist jedoch das Bowlen, genauer gesagt das Rollstuhl-Rampen-Bowling. Dabei sitzen die Sportlerinnen und Sportler im Rollstuhl und rollen die Bowlingkugel mithilfe einer Rampe auf die Zielbahn. Der ideale Sport für Lena, die bedingt durch eine angeborene spastische Tetraparese im Rollstuhl sitzt. Seit 2014 betreibt sie das Bowlen regelmäßig und trainiert ein Mal in der Woche in Lieboch. Ein Leben ohne Bowling sei für 30-jährige Südsteirerin mittlerweile unvorstellbar, wie sie sagt. Zum Bowlen sei sie aber nur durch Zufall gekommen: "Meine Schwester arbeitet als Sozialpädagogin. Als eine Person aus ihrer Bowlinggruppe ausgefallen ist, hat sie mich gefragt, ob ich spontan einspringen möchte. Ohne zu zögern, habe ich ja gesagt."