Die Feuerwehren Schamberg, Frauental und Freidorf wurden am Freitag, dem 27. Mai, um 17.42 Uhr zu einem Einsatz in Schamberg (Bezirk Deutschlandsberg) gerufen. Ein Blitz hatte in den Dachstuhl eines Wohnhauses in der Schamberger Straße eingeschlagen: Durch die Wucht des Einschlags wurden Teile des Daches zerstört und die Ziegel in weiterer Folge bis zu 50 Meter weit geschleudert. Das Glück im Unglück: Verletzt wurde dabei niemand.

Durch das schnelle Reagieren der Hausbewohner und das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass es zu einer Durchzündung und somit zu einem Brand kam. Das beschädigte Wohnhausdach wurde mit Planen abgedeckt, um es vor Nässe und Regen zu schützen. Es entstand ein Sachschaden am Wohnhaus.