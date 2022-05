Am Montagvormittag, dem 30. Mai, kam es in der Karl-Morre-Gasse im Leibnitzer Stadtgebiet zu einem Unfall: Der Lenker eines Autos mit südsteirischem Kennzeichen kollidierte mit einem parkenden Pkw. Das Unfallfahrzeug kippte in weiterer Folge um und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt.