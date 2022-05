Am vergangenen Sonntag, dem 29. Mai, kam es zu einem Unfall in der Gemeinde Lang: Ein Mann war aus etwa fünf Metern Höhe von einer Terrasse gestürzt und am Betonboden zum Liegen gekommen sein. Ein in der Nachbarschaft wohnhafter First Responder eilte zur Hilfe und übernahm die Erstversorgung. Zudem waren ein Notarztfahrzeug aus Leibnitz und ein Rettungswagen aus Wildon vor Ort.

Der Notarzt und der First Responder versorgten den Südsteirer bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers C17, der den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz flog.