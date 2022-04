Die evangelische Pfarrgemeinde in Stainz hat Grund zur Freude. Das 117 Jahre alte Pfarrhaus geht mit kommendem Montag, 2. Mai, in die letzte Bauphase. Unter anderem werden der behindertengerechte Zubau fertiggestellt, die Sanitäranlagen erneuert und die Fassade des denkmalgeschützten Objektes saniert. Der Parteienverkehr findet vom 2. Mai bis 29. Oktober in der Christuskirche Deutschlandsberg statt.