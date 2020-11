Zahl der Erkrankten steigt weiter an. In den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg wurde je ein Todesfall gemeldet.

Die Lage bleibt weiterhin angespannt. 1165 Infiziert gibt es derzeit in der Region © Daniela Brescakovic

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten ging am Freitag erneut in die Höhe: Insgesamt sind es 1165 in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Von Donnerstag auf Freitag sind laut den Daten vom Land Steiermark 99 Neuinfizierte dazugekommen (63 davon in Leibnitz und 36 im Nachbarbezirk Deutschlandsberg). Zusätzlich wurden zwei neue Todesfälle – je einer pro Bezirk – gemeldet: eine Frau (Jahrgang 1930) aus Leibnitz und ein Mann (Jahrgang 1938) aus Deutschlandsberg. (Stand: 12. November, 23.59 Uhr)