Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Adobe Stock/Stefano Alberti

Irgendwann haben sie aufgehört zu zählen, nach dem ihre kleine Tochter Rosalie in der Nacht um Luft gerungen hatte und man sie erneut unter Blaulicht in die Notaufnahme brachte. An die tristen und kahlen Krankenhauszimmer würden sich Amelie und Stefan M. wahrscheinlich nie gewöhnen, auch wenn das zarte Lächeln ihrer Tochter sie für einen Moment alles vergessen lässt. Monatelange Aufenthalte in der Klinik, unzählige Operationen – „Immer hat sie alles weggelächelt. Sie war tapfer, viel tapferer als wir es je hätte sein können“, erinnert sich die Deutschlandsbergerin.