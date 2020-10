Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anda-Lucia Jagersbacher (Mitte) bei der Arbeit in ihrem Gartenspielraum in Wagna © Alexandra Kofler

Es ist ein sonniger Nachmittag am Kreuzackerweg in Wagna bei Leibnitz. Im Garten eines kleinen Hauses nahe dem Waldrand sind Kinder in ihr Spiel vertieft. Sie werfen Kastanien in ein Schlammloch. Der Gatsch spritzt, die Freude ist groß. Aus einem bunt bemalten Campingwagen lugt ein neugieriges Gesicht hervor. In der Garage bemalen zwei Dreijährige voller Tatendrang die Wände. Dazwischen Mamas und Papas, die aufmerksam zusehen.