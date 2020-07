Facebook

Die Weinbauern gießen ihren Sauvignon ins Fass © Brescakovic

Zu einem Stück Käse gehört ein guter Schluck Wein. Es ist eine Symbiose, die weltweit harmoniert. Noch mehr, wenn Käse und Wein aus derselben Region oder besser gesagt aus demselben Stollen kommen. Käseexperte Franz Möstl und insgesamt 107 südsteirische Weinbauern verbinden die beiden Komponenten zum Leutschacher Sauvignon Käse, der ab kommendem Frühling in den regionalen Buschenschänken erstmalig verkostet werden kann. Die zeremonielle Vereinigung fand am Donnerstag am Lubekogel statt. Danach wanderten Käse und Fass zum reifen in den Stollen und das dauert "sehr, sehr lange", sagt Möstl. Genau genommen bis zu 18 Monaten.