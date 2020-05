Facebook

Im Tempelmuseum freut man sich auf den Saisonstart © Kuzmicki

Das Tempelmuseum Frauenberg startet - unter strengen Covid-Auflagen - in die neue Saison und präsentiert zum Auftakt gleich zwei neue Publikationen von Archäologe Bernhard Schrettle. Die Archäologie-Comics "Goldrausch am Frauenberg" und "Das Erbe des Königs" sollen auch bei Kindern und Jugendliche das Interesse an der Archäologie und den bedeutenden Fundstätten in der Region wecken.