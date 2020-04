Aus Sicherheitsgründen wurde der 19 Meter hohe Klapotetz namens Ella in Schlossberg, Gemeinde Leutschach an der Weinstraße, abgebaut.

Stück für Stück wird der Klapotetz abgebaut © Waltl

In der Nacht auf Mittwoch sind Teile des 19 Meter hohen Klapotetz Ella in Schlossberg, Gemeinde Leutschach an der Weinstraße, auf den Parkplatz vor dem Einkaufszentrum Rebenland gestürzt. Da sich der Vorfall in der Nacht ereignete, hat es weder Personen-, noch Sachschäden gegeben.