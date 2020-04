Facebook

Beatrix und Oliver Drennig freuen sich schon wieder auf ihre Gäste © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Wir freuen uns schon so, wenn es wieder losgeht. Und die Gäste offenbar auch, denn es werden schon fleißig Tische reserviert“, erzählt Beatrix Drennig, Chefin vom „Kogel 3“ in Leibnitz. Und tatsächlich darf die Gastronomie wieder hoffen: Die Bundesregierung hat einen Neustart mit 15. Mai avisiert. Mit klaren Auflagen, sprich Schutzmaskenpflicht für die Arbeitenden, Abstandsregeln und Sperrstunde um 23 Uhr. „Natürlich würden wir uns wünschen, dass wir ohne Masken arbeiten dürfen. Aber grundsätzlich ist das schon ok, es wird ja hoffentlich nicht immer so sein und wir sind einfach nur froh, wenn es wieder losgeht“, schildert Drennig.