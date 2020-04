Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In St. Veit sorgte ein Zettel für Unmut, der Personen über 60 Jahren das Betreten des Geländes nicht gestattete. Der Friedhofsverwalter entfernte diesen inzwischen wieder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Aus gegebenem Anlass ist es mit sofortiger Wirkung Personen über 60 Jahren nicht mehr gestattet sich am Friedhofsgelände aufzuhalten!“ Diese Botschaft war bis vor kurzem auf einem Zettel zu lesen, der an beiden Friedhofseingängen in St. Veit angebracht war – im Namen der Friedhofsverwaltung. Für Unmut sorgte diese Anweisung allemal. Betroffene empfanden sie als diskriminierend.