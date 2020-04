Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Daniela Posch aus Heimschuh mag es, in der Parfümerie Götz in Leibnitz zu shoppen.

Daniela Posch, Stammkundin der Parfümerie Götz in Leibnitz © KK

Daniela Posch aus Heimschuh ist schon seit vielen Jahren Kundin der Parfümerie Götz in Leibnitz. „Die Beratung ist perfekt und die Auswahl an hochwertigen Produkten sehr groß“, so Posch.