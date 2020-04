Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Enthüllt wird das Ei am Palmsonntag - im kleinsten Rahmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Aufstellen des Riesenostereis: Das Ehepaar Pappel und Bürgermeister Ernst Haring © KK

Heuer ist zu Ostern zwar vieles anders. Doch ein kleines bisschen Normalität möchte man in Arnfels schaffen. Der Brauchtumsverein Maltschach führt seine Tradition des Riesenostereis auch heuer fort. Das knapp vier Meter große Osterei aus Holz konnte gerade noch rechtzeitig, bevor die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Kraft traten, am Hauptplatz aufgestellt werden.