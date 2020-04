Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Sobother Stausee lockt viele Besucher an © LR Johanna Huber

Ab Donnerstag (2. April) sperrt die Gemeinde Eibiswald alle gemeindeeigenen Freiflächen am Sobother Stausee. Das verkündete die Gemeine am Mittwoch über Facebook. Die Maßnahme gehe aber nicht etwa darauf zurück, dass sich derzeit zu viele Menschen auf zu engem Raum in diesem Gebiet aufhalten würden.