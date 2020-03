Nach Eklat in Wildon Keine neuen Transfers von Asylwerbern wegen Corona

Facebook

Die nach Wildon gebrachten Asylwerber wurden am Dienstag in Kleingruppen in andere Orte verlegt © K.K.

Die nicht angekündigte Verlegung von 15 syrischen Asylwerbern von Kärnten in eine Unterkunft in Wildon sorgte am Montag für erheblichen Ärger. Nun stellte das Land klar: Weitere solche Verlegungen in Coronazeiten werde es nicht mehr geben. Und die Wildoner Gruppe wurde aufgeteilt.