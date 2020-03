In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Schmerzpatienten werden von den Zahnärzten natürlich versorgt © (c) contrastwerkstatt - Fotolia

Was dieser Tage tun, wenn man unerträgliche Zahnschmerzen bekommt? Die Bezirkszahnärztevertretung betont, dass in Notfällen die ärztliche Versorgung in der Region aufrecht gehalten wird. Ein Gutteil der Zahnärzte öffnet die Praxen für akute Schmerzpatienten - natürlich unter Einhaltung aller Vorsorgemaßnahmen.