Kleine Zeitung +

St. Josef in der Weststeiermark Forstunfall: 65-Jähriger mit Füßen unter Baum eingeklemmt

Zu einem schweren Forstunfall kam es am Mittwoch in Oisnitz, Gemeinde St. Josef in der Weststeiermark. Zwei Feuerwehren, Rotes Kreuz, Polizei und der Rettungshubschrauber waren im Einsatz.