Zum Tag der offenen Tür mit buntem Programm lädt am Freitag, dem 6. März, das Abfallzentrum Schilcherland Saubermacher ein.

Seit November 2019 ist das Abfallzentrum Schilcherland geöffnet © ASZ Schilcherland

Das Abfallsammelzentrum Schilcherland Saubermacher ist ein neues gemeinsames Unternehmen der Gemeinden Deutschlandsberg, Frauental und Preding sowie der Firma Saubermacher. Das AWZ hat am Standort in der Siemensstraße 10a in Deutschlandsberg seit November geöffnet und wird auch sehr gut angenommen.