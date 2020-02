In Aichegg, Gemeinde Hollenegg, fing der Balkon eines Einfamilienhauses Feuer. Nachbarn und Autofahrer alamierten die Feuerwehr.

Die Feuerwehren übernahmen die Nachlöscharbeiten © FF Grünberg-Aichegg

Aus noch unbekannten Gründen fing am Montag der Balkon eines Einfamilienhauses in Aichegg, Gemeinde Hollenegg, Feuer. Vorbeifahrende Autofahrer und Nachbarn bemerkten in den Morgenstunden die Flammen und alarmierten die Einsatzkräfte.