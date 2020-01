Heiligenkreuz/W.Ex-Freund sprengte aus Eifersucht Pkw mit illegalem Böller

Facebook

Sujetfoto © Jürgen Fuchs

Vorerst unbekannte Täter haben am 27. Dezember 2019 in Heiligenkreuz einen Pkw mit einem Böller schwer beschädigt. Beamte der Polizeiinspektion Heiligenkreuz am Waasen forschten nun zwei Männer aus dem Bezirk Leibnitz als Täter aus. Die beiden sind 19 und 20 Jahre alt.