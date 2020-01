Facebook

Viktoria und Klaus Krainer mit ihren Söhnen Moritz und Matteo © KRAINER

Es ist einfach nur ein Wahnsinn“, kommentiert Klaus Krainer in einem Facebook-Video das, was sich im Rahmen der 7. Weihnachtsaktion seiner Familie auf dem Spendenkonto für die Familie Frühwirth aus Preding abspielt. Knapp vor dem Abschluss lag man bei unglaublichen 15.965 Euro. „Wir können als Familie nur ein großes Danke an die über 200 Spenderinnen und Spender sagen. Wir sind überwältigt, was möglich ist, wenn man zusammenhält“, so Krainer.