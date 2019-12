Am Montagvormittag rutschte eine Frau aus dem Bezirk Leibnitz in der Heiligengeistklamm aus und verletzte sich schwer. Rettung, Notarzt, Feuerwehr, Polizei und Christophorus-Hubschrauber waren im Einsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Leutschach rückte mit 26 Mann aus © FF Leutschach/Waltl

Ein Wanderausflug in die Heiligengeistklamm in Leutschach, Bezirk Leibnitz, am Montagvormittag endete für eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk im Krankenhaus.