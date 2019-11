Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz © FF Gleinstätten

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr kam ein Lenker mit seinem Pkw in Forst, Gemeinde Gleinstätten, von der Gemeindestraße ab. Das Auto rutschte seitlich in den Straßengraben und blieb dort stecken.