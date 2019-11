Facebook

Die Kinder der Kindergärten Sumsi und Piccolo feierten gemeinsam mit Bürgermeister Helmut Leitenberger © Barbara Kluger

"Die Stadt Leibnitz muss grüner werden", betont Bürgermeister Helmut Leitenberger. Mit der Aktion "Mehr Grün in unserer Stadt" will man in Zukunft gegen die immer höheren Temperaturen am Leibnitzer Hauptlplatz vorgehen. Um einen ersten Schritt in Richtung Stadtbegrünung zu machen, pflanzte die Stadtgemeinde kürzlich vor der Klosterkirche zwei Säulenhainbuchen, die alte Bäume ersetzen. Um die Bäume herum sollen demnächst noch Sitzbänke gebaut werden. "Wir beabsichtigen nicht, die Parkplätze zu reduzieren", sagt Leitenberger.