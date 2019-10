Facebook

© Jürgen Fuchs

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag wurde ein 64-jähriger Slowene schwer verletzt.Der Mitarbeiter eines Mastbetriebes im Ortsteil Rohr entfernte gegen Mittag die Schutzabdeckung einer defekten Maisförderschnecke, um sie zu reparieren. Dabei geriet er mit dem linken Zeigefinger in den laufenden Motor der Maschine. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert.