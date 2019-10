Facebook

"Stars of Styria" ausgezeichnet © WKO

Die Erfolgsstory wird fortgesetzt: Trotz demographischen Rückgangs entscheiden sich immer mehr Jugendliche für eine Lehre. Allein 2018 waren es steiermarkweit 4.618 junge Menschen, die ihre Ausbildung in einer betrieblichen Lehrausbildung gestartet haben, was gegenüber dem Jahr davor einem stolzen Plus von 8,4 Prozent entspricht. Konkret betrug der Anteil der Lehranfänger unter den 15-Jährigen 43,7 Prozent. Sie bilden als Nachwuchs-Fachkräfte die Basis für eine auch in Zukunft wirtschaftlich schlagkräftige Region.