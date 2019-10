Tillmitsch Altbürgermeister Franz Feldbacher (89) verstorben

Franz Feldbacher, von 1990 bis 2003 Bürgermeister der Gemeinde Tillmitsch, ist am 8. Oktober im 90. Lebensjahr verstorben. Die Beisetzung findet am 14. Oktober statt.

Große Betroffenheit herrscht in der Gemeinde Tillmtisch. Wie nun bekannt wurde, ist ihr Altbürgermeister, Ehrenbürger und Ehrenringträger Franz Feldbacher, am Dienstag, dem 8. Oktober, im 90. Lebenjsahr verstorben. Feldbacher war von 1960 bis 2003 mit einer kurzen Unterbrechung in verschiedenen politischen Funktionen in der Gemeinde Tillmitsch tätig. Von 1990 bis 2003 stand er der Gemeinde als Bürgermeister vor. Seitens der SPÖ wurde er für seine Verdienste mit der Viktor-Adler-Plakette geehrt.