Ein Wanderer stürzte am Dienstag auf einem steilem Waldstück in Leutschach ab. Die Feuerwehr konnte den leicht verletzten Mann aus dem unwegsamen Gelände bergen.

Die FF Leutschach half einem Wanderer aus einer misslichen Lage (Sujetfoto) © (c) Jonas Pregartner

Ein Urlauber-Ehepaar war am Dienstagvormittag auf der Glanzer Weintour in Leutschach an der Weinstraße unterwegs, als der Mann auf einem steilen Waldstück plötzlich den Halt verlor. Er stürzte in die Tiefe und verletzte sich am Knie.