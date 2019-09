Tolle Visitenkarte für die Südsteiermark: Bogenschütze Günter Url aus Wildon zeigte sich auch bei der WM in Kanada nervenstark. Er schoss sich in seiner Kategorie auf Platz 5.

Immer an Günter Urls Seite und Teil des Erfolges: Ehefrau Rosi sorgt für die mentale Stärke ihres Mannes © KK

Obwohl Bogenschütze Günter Url aus Wildon erfolgsgewohnt ist – nicht umsonst ist er die Nummer 1 in Österreich – ist der aktuelle Erfolg bemerkenswert: In Kanada hat sich der treffsichere Südsteirer bei der „3D World Archery Championship“ immerhin mit den Besten der Welt gemessen und konnte sich in der Kategorie Instinktivbogen auf den tollen fünften Rang schießen.