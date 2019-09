Die Ortschefin aus St. Peter im Sulmtal ist im Bezirk Deutschlandsberg ÖVP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden November. Damit hat sie reelle Chancen auf ein Mandat in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Skazel, ÖVP-Bürgermeisterin © Wieser

Am 24. November wird in der Steiermark der neue Landtag gewählt. Und – zumindest wenn es nach den Vorstellungen der ÖVP läuft – könnte danach Maria Skazel als neue Abgeordnete angelobt werden. Die Bürgermeisterin von St. Peter im Sulmtal wurde vom ÖVP-Bezirksparteivorstand einstimmig zur Spitzenkandidatin in Deutschlandsberg gewählt.