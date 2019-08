Großklein Der Keltenzeit auf der Spur: Hobby-Archäologen am Pommerkogel

Laien arbeiten derzeit an der archäologischen Ausgrabung am Pommerkogel mit. Dort will man den Bereich rund um das Fürstenhügelgrab erkunden, bevor das Areal verbaut wird.

© Barbara Kluger

Es ist eine wissenschaftliche Sensation, die die fünf Helfer bei der Grabung am Pommerkogel dieser Tage aus nächster Nähe miterleben durften: Am Mittwoch fand das Grabungs-Team der Archäologisch-Sozialen Initiative Steiermark rund um Bernhard Schrettle und Grabungsleiter Florian Mauthner in unmittelbarer Nähe zu dem Fürstengrabhügel in Kleinklein gut erhaltene Grabbeigaben: Ein Schwert mit Fragmenten der Scheide und Gürtel-Halterung sowie ein Haumesser und drei Fibeln.