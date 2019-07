Facebook

Eröffnung des neuen Geh- und Radweges zwischen Ragnitz und Gralla © Anton Barbic

In den letzten Wochen und Monaten wurde an der stark befahrenen B 73 zwischen Ragnitz und Gralla eifrig gebaut. Nun wurde der von der Bevölkerung schon lange gewünschte Geh- und Radweg offiziell für den Verkehr freigegeben. Das knapp 1,5 Kilometer lange Teilstück bildet gleichzeitig den Lückenschluss zwischen dem R50 Stiefingtalradweg und dem R2 Murradweg in Altgralla.