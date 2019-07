In Tillmitsch

Die vier Jungstörche gedeihen prächtig © Kuzmicki

Es ist eine tierische Familiengeschichte, die tragisch begann und doch noch gut endete: kürzlich ereilte den Tillmitscher „Storchenvater“ Helmut Rosenthaler die Nachricht, dass in Lieboch ein Altstorch in eine Stromleitung geraten sei.

Daraufhin ist das Tier abgestürzt, hat sich den Flügel gebrochen und landete auf der Storchenstation in Tillmitsch oder besser auf dem OP-Tisch von Tierarzt Manfred Brandl. „Wir hatten das Problem, dass das Tier gemeinsam mit seinem Partner vier Eier im Horst hatte. Aber da ein Storch alleine diese Aufgabe nicht bewältigen kann, haben wir die Eier abgenommen“, schildert Rosenthaler.