Die 40 Schülerinnen und Schüler mit den Projektverantwortlichen und mit den Bürgermeistern der Gemeinden © Barbara Kluger

Drei Tage lang beschäftigten sich 40 Schülerinnen und Schüler der NMS Heiligenkreuz und St. Georgen im Rahmen eines Solarcamps mit dem Thema Klimaschutz. In diesem Rahmen bauten sie zwei thermische Solaranlagen mit jeweils acht Quadratmetern Fläche. Diese sollen künftig für die Warmwasseraufbereitung in den Umkleiden am Sportplatz eingesetzt werden.