Der erblühte Kreisverkehr in Vogau zog bereits über 100 Insektenarten an - auch bedrohte.

Reiterer, Lang, Würflinger, Höflechner und Rode © Anton Barbic

Vom großen Insektensterben ist nicht unbegründet die Rede. In Vogau in der Marktgemeinde Straß tut man etwas dagegen: Das Kreisverkehr-Areal bei der Autobahnabfahrt samt einem Flecken daneben wurde mit rund 300 Pflanzenarten versehen. Und jetzt, schon nach drei

Monaten, blüht es bereits recht bunt, und man zählte schon 109 Arten an Insekten, darunter sogar stark gefährdete Arten, wussten Matthias Rode und Johannes Stangl vom Regionalmanagement Südweststeiermark sowie Naturpark Südsteiermark laut einer zoologischen Erhebung zu berichten.