Sie verkauften Drogen im Schwarzmarkt von 350.000 Euro an großteils jugendliche Abnehmer: Nun forschte die Polizei zehn Männer und fünf Frauen aus.

In Leibnitz wurde ein Drogenring zerschlagen (Archivbild) © Rombold

Erfolg für die Suchtmittelgruppe der Polizeiinspektion Leibnitz: Die Beamten forschten in den letzten Monaten eine 15-köpfige Tätergruppe aus. Die zehn Männer und fünf Frauen (alle zwischen 18 und 28 Jahre alt) sollen seit Ende 2016 Drogen in Graz und im Darknet gekauft und in der Südsteiermark gewinnbringend weiterverkauft haben. Die Kunden waren großteils Jugendliche ab 14 Jahren. Insgesamt wurden mehr als 100 Abnehmer ausgeforscht. Die Ermittlungen laufen.