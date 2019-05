Weil der ÖVP-Wirtschaftsbund Leibnitz in seiner Namensbezeichnung den Zusatz "Stadt" trägt, steigt die von der SPÖ regierte Stadtgemeinde auf die Barrikaden. Auch neuer Wirtschaftsbund-Gutschein ist betroffen.

Manuela Kittler dementiert politische Provokation © Kuzmicki

Manuela Kittler ist nicht nur ist nicht nur Bürgerforum-Gemeinderätin in Leibnitz, sondern auch Unternehmerin und neue Obfrau der Stadtgruppe des Wirtschaftsbundes Leibnitz. Und in letzter Funktion ist sie derzeit mit allerlei Ungemach konfrontiert. Bislang nannte man sich nämlich „Wirtschaftsbund Stadtgemeinde Leibnitz“. Und an der Bezeichnung Stadtgemeinde scheiden sich auch die Geister.

