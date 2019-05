Facebook

Mode aus Plastikmüll © NMS St.Georgen

Im letzten Jahr wurde in den Kindergärten und Schulen der „Kleinregion Stiefingal“ die Initiative „Plastiksackerlfreies Stiefingtal“ gestartet. In den Bildungseinrichtungen wurden unterschiedliche Themenschwerpunkte gesetzt und Projekte ausgearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler der NMS St. Georgen an der Stiefing haben gemeinsam mit Direktorin Sabina Kelz und dem engagierten Lehrerteam das Projekt „Plastik, nein danke!“ gestartet und die Ergebnisse präsentiert.