Am Ostersonntag entzündete der Brauchtumserhaltungsverein Maltschach sein Riesenosterei.

Das Riesenosterei brannte lichterloh - ganz nach Plan © Manfred Pappel

Rund 1500 Besucher kamen zu einem Osterfeuer der besonderen Art nach Arnfels. Am Sportplatz entzündete der Brauchtums-erhaltungsverein Maltschach am Ostersonntag erstmals ein vier Meter hohes Riesenosterei. Bis zu sechs Vereinsmitglieder haben seit Jänner gleichzeitig an dem Ei gearbeitet.

