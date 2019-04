Volle Kraft voraus lautet das Motto im Tierschutzhaus Adamhof in Straß. Geldgeber für neue Quarantänestation gesucht.

Charly Forstner mit Tierärztin Eszter Ponty (Mitte) und Lisa Konrad © Kuzmicki

Am 3. April stellte sich neue Team des Tierschutzhauses Adamhof samt seinen Plänen für die Zukunft der interessierten Öffentlichkeit vor. Zur Erinnerung: Nach dem tragischen Ableben von Sylvia Kraber musste eine Lösung für das finanziell angeschlagene Tierschutzhaus gefunden werden. Und die lautete, den Adamhof als Zweigverein der Arche Noah in die Zukunft zu führen. An der Spitze des neuen Teams steht Charly Forstner, der das wichtigste Projekt der nahen Zukunft skizzierte.

