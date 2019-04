Facebook

Stefan Bicherl und Alexandra Wogg vom Alpenverein Leibnitz © Barbara Kluger

Alle Boulder-Fans in der Region seien gewarnt: Ihr werdet künftig viel Zeit in einer ehemaligen Lagerhalle verbringen, beim Leibnitzer Bahnhof gleich ums Eck. All die Zeit nämlich, die ihr nicht mehr auf dem Weg zu anderen Boulderhallen im Auto sitzen werdet. Allen anderen sei erklärt: Bouldern ist eine Trendsportart aus dem Bereich des Kletterns, bei der es gilt, an künstlichen oder natürlichen Wänden in Absprunghöhe möglichst knifflige Routen zu „knacken“. Um Sportlern auf diesem Gebiet erstmals auch im Süden der Steiermark eine Spielwiese zu bieten, eröffnet der Alpenverein, Sektion Leibnitz kommende Woche seine frisch fertiggestellten Boulderhalle.

