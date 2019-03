Der alte Horst in Wettmannstätten sollte verlegt werden, doch den neuen nahm der Storch nicht an. Nun fand sich doch noch eine Lösung.

Mit dem neuen Horst am Gemeindeamt ist das Storchenpaar sichtlich zufrieden © Ernst Haring

"Der Storch gehört einfach zum Ortsbild von Wettmannstätten“, sagt Bürgermeister Peter Neger. Dass ein Storchenpaar auch heuer wieder in der Ortschaft nistet, wäre um ein Haar aber schiefgegangen. Und das kam so. Aus seinem alten Heim am Pfarrheimdach sollten Herr und Frau Storch nämlich ausziehen. So hatten es die Unterkunftgeber gewünscht. Zu hoch seien die Kosten für das Entfernen der Verunreinigungen gewesen, die die „Mieter“ Jahr für Jahr am Dachgiebel hinterlassen hatten.

