Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Resch von der Feuerwehr Bad Gams mit der geretteten Eule © Martin Godl

Tagelang hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in Bad Gams in der Nacht kratzende und schabende Geräusche in einem Rauchfang gehört. Schließlich kontaktierten sie die Feuerwehr Bad Gams und baten um Hilfe. Die beiden Feuerwehrmänner Mario Resch und Martin Godl gingen den Geräuschen, die aus dem Ofenrohr hinter einem Festbrennstoffkessel kamen, auf den Grund. Und sie wurden fündig.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.