Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Täter wurden auf der Flucht von einem Radarkasten geblitzt (Sujetbild) © Ballguide

Am hellichten Tag verübten am Dienstag bislang unbekannte Täter einen Einbruch in ein Bauernhaus in Stainz. Die Täter schlugen zwischen 14 und 15 Uhr eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Gebäude ein. Danach durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.