In Deutschlandsberg kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr in der Frauentalerstraße. Ein Autofahrer soll laut Zeugen ungebremst in eine Reihe wartender Pkw gekracht sein. Sechs Personen wurden verletzt.

Karambolage in Deutschlandsberg © FF DL

Spektakulärer Unfall am Montag gegen 10.30 Uhr in Deutschlandsberg: In der Frauentalerstraße kam es vor dem Kreisverkehr bei den Supermärkten zu einem Auffahrunfall. Das vorderste Fahrzeug hatte vor einem Schutzweg gehalten, die beiden folgenden ebenso. Ein viertes Fahrzeug fuhr laut Zeugen allerdings ungebremst in die Kolonne. Das bestätigte die Polizei am Abend. Sein Lenker, ein älterer Herr, dürfte die Wartenden übersehen haben.