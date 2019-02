Ursula Lackner verschaffte sich Einblicke in verschiedene Bildungseinrichtungen im Bezirk Deutschlandsberg. Vor allem das von ihr initiierte Projekt "Bücherstart Steiermark - mit Büchern wachsen" liegt ihr am Herzen.

Ursula Lackner (3.v.links) mit LAbg. Bernadette Kerschler, Bundesrats-Vizepräsident Hubert Koller, der Frauentaler Bürgermeister Bernd Hermann, Gemeindekassier Michael Nebel und Vizebürgermeister Günter Steinbauer © Barbara Kluger

Auf ihrer Bezirkstour war Landesrätin Ursula Lackner am Mittwoch im Bezirk Deutschlandsberg unterwegs. Sie verschaffte sich Einblicke in Bereiche, die ihr Bildungsressort betreffen. Institutionen wie Bibliotheken, Kindergärten und Schulen standen auf dem Programm. „Die Gespräche, die ich in den Gemeinden führe, sind für mich immer wichtiger Anregungen“, sagt Lackner.

